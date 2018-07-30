В Сумах горел мусор на контейнерной площадке

Вызванные спасатели быстро справились с огнем. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Сумчанин Александр Лемешенко.
«Молодцы служба МЧС, вовремя и оперативно потушили возгорание на ул.Р.Атаманюка.Спасибо ребята», - прокомменатировал он вои фото.
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