В Сумах горел мусор на контейнерной площадке Сегодня, 14 августа, на ул. Романа Атаманюка вспыхнул мусор возле контейнерной площадки.

Вызванные спасатели быстро справились с огнем. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Сумчанин Александр Лемешенко.

«Молодцы служба МЧС, вовремя и оперативно потушили возгорание на ул.Р.Атаманюка.Спасибо ребята», - прокомменатировал он вои фото.