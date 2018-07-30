Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:22182

В Сумах горел мусор на контейнерной площадке

Сегодня, 14 августа, на ул. Романа Атаманюка вспыхнул мусор возле контейнерной площадки.

Вызванные спасатели быстро справились с огнем. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Сумчанин Александр Лемешенко.

«Молодцы служба МЧС, вовремя и оперативно потушили возгорание на ул.Р.Атаманюка.Спасибо ребята», - прокомменатировал он вои фото.

Право Контейнерные площадки Пожар
view counter

По тематике

Ночью пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
10.08.2018 14:55

Ночью пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

Сегодня, 10 августа, в 3:57 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Шевченко...

09.08.2018 14:32

Ночью сумским пожарным пришлось поработать

9 августа в 3:12 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре на территории частного домовладения по ул. Писаревской областного...

В Сумах загорелся заброшенный дом
09.08.2018 12:50

В Сумах загорелся заброшенный дом

8 августа в 15:22 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре дома по ул. Павлова областного центра....

В Конотопе спасатели вместе с полицейскими ликвидировали последствия условной ДТП
08.08.2018 17:01

В Конотопе спасатели вместе с полицейскими ликвидировали последствия условной ДТП

8 августа в г. Конотоп прошли совместные учения подразделений Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Главного управления Национальной...

В Глухове во дворе многоэтажки сгорел «Лексус»
08.08.2018 12:15

В Глухове во дворе многоэтажки сгорел «Лексус»

Вечером 4 августа Геннадий Матушкин, как и всегда, оставил автомобиль «Лексус 570» под домом на ул. Циолковского, 9....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.