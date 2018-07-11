За жестокое обращение с коровой жительница Шосткинщины предстанет перед судом

В полицию с заявлением об издевательствах над животным обратился возмущенный директор одной из агрофирм Шосткинщины, который сообщил, что одна из доярок скребком побила на ферме корову, после чего скот пришлось забить.
Правоохранители опросили 34-летнюю работницу агрофирмы. Ею оказалась жительница района, которая рассказала, что она действительно травмировала животное, которое на утреннем доении не захотело встать на ноги. По заключению местного ветеринара, у пострадавшей коровы произошло повреждение позвоночника.
Главную фигурантку этого дела заявитель уволил с работы. А в полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины «Жестокое обращение с животными», которое уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
На Сумщине полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными....
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