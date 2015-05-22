Сумчан приглашают на мотокросс

Мероприятия будут посвящены памяти 19-летнего мотогонщика Андрея Бессонова, который трагически погиб 6 июля в результате ДТП.
Проводит соревнования Федерация мотоспорта Украины.
Начало в 12.00.
Появилась информация, что сегодня, 1 июля, в Сумах на чемпионате Украины по мотокроссу во время одного из заездов был тяжело...
1-2 июля в Сумах на Барановке в районе «Чистых прудов» пройдет этап чемпионата Украины по мотокроссу среди взрослых....
13-14 августа в урочище Барановка состоится чемпионат Украины по супермотокроссу и чемпионат Сумской области по мотокроссу....
4-5 июня в урочище Барановка (р-н «Чистые пруды») состоится этап чемпионата Украины по мотокроссу....
23-24 мая в районе Барановки («Чистые пруды») будет проходить Чемпионат Украины по мотокроссу (группы Д, М, коляски, квадроциклы (взрослые...