В Сумах сбили мопедиста

Происшествие произошло сегодня, 14 августа, около 17 часов, на перекрестке улиц Вячеслава Чорновола и Засумская. Правоохранители, которые выезжали на место происшествия, выяснили, что автомобиль двигался в сторону Роменской и столкнулся с мопедом.
В результате дорожной аварии пострадал 65-летний водитель мопеда, который с тяжелыми телесными повреждениями был госпитализирован в больницу.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Назначен ряд экспертиз. В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения», в рамках которого устанавливаются все причины этого дорожно-транспортного происшествия. Продолжаются следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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