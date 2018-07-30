В Сумах сбили мопедиста В результате столкновения автомобиля «ВАЗ-2121» и мопеда «Мустанг Актив» пострадал 65-летний водитель мопеда, который с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу.

Происшествие произошло сегодня, 14 августа, около 17 часов, на перекрестке улиц Вячеслава Чорновола и Засумская. Правоохранители, которые выезжали на место происшествия, выяснили, что автомобиль двигался в сторону Роменской и столкнулся с мопедом.

В результате дорожной аварии пострадал 65-летний водитель мопеда, который с тяжелыми телесными повреждениями был госпитализирован в больницу.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Назначен ряд экспертиз. В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения», в рамках которого устанавливаются все причины этого дорожно-транспортного происшествия. Продолжаются следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.