Накапливать долги перед сыном сумчанину помешало усиление законодательства

Однако постановления государственного исполнителя об ограничении в праве управления транспортными средствами, выезда за пределы Украины, охоты и пользования оружием, а также арест средств и имущества помешали ему распорядиться банковскими счетами и отдохнуть. Мужчина был вынужден уплатить долги алименты в полном объеме.
Напомним, с 29 августа текущего года начнут действовать еще более жесткие нормы по отношению к злостным неплательщикам алиментов - второй пакет законов #ЧужихДітейНеБуває.
Среди новаций - запрет отчуждения имущества должником, внесенным в Единый реестр должников, который имеет задолженность по алиментам более 3 месяцев, и риск потери чиновничьего кресла, если задолженность превысит 12 месяцев.
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