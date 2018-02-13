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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 18:3398

У «Сумыхимпрома» появился конкурент

Ринат Ахметов создает компанию по производству минеральных удобрений, которая может занять треть рынка.

ООО «Украинские минеральные удобрения» планирует перепрофилировать в комплекс по переработке и хранению минеральных удобрений один из простаивающих цехов Криворожского центрального рудоремонтного завода (КЦРЗ), сообщает LIGA.net. Комплекс рассчитан на производство 100 тыс. тонн гранулированного сульфата аммония в год. Стоимость проекта - 211 млн. грн.

Как следует из Госреестра юридических лиц министерства юстиции, ООО «Украинские минеральные удобрения» созданы 1 ноября прошлого года. Уставный капитал - 100 тыс. грн. Компания принадлежит кипрской UMG Holding Limited, которая входит в группу "СКМ". Конечный собственник новой фирмы - Ринат Ахметов. КЦРЗ, на котором расположится новое производство, также принадлежит «СКМ».Сульфат аммония - побочный продукт коксохимического производства, которым занимается металлургический холдинг Р.Ахметова "Метинвест".

Украинские аграрии импортируют около 90% потребляемого сульфата аммония. После того, как Кабмин запретил в декабре прошлого года ввоз этого продукта из России, основным поставщиком стала Беларусь («ГродноАзот» и «Белагроферт»).

С 2013 года использование сульфата аммония в среднем росло на 44% и достигло примерно 360 тыс. тонн в 2017 году. Кроме «Сумыхимпрома», этим производством в Украине занимаются «Grossdorf» и компания «Укртехнофос». Появление нового игрока ужесточит конкуренцию. Исходя из ее производственных планов, компания Р.Ахметова планирует занять почти треть рынка. 

Экономика Минеральные удобрения Р.Ахметов Сумыхимпром
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