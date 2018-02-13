У «Сумыхимпрома» появился конкурент

ООО «Украинские минеральные удобрения» планирует перепрофилировать в комплекс по переработке и хранению минеральных удобрений один из простаивающих цехов Криворожского центрального рудоремонтного завода (КЦРЗ), сообщает LIGA.net. Комплекс рассчитан на производство 100 тыс. тонн гранулированного сульфата аммония в год. Стоимость проекта - 211 млн. грн.
Как следует из Госреестра юридических лиц министерства юстиции, ООО «Украинские минеральные удобрения» созданы 1 ноября прошлого года. Уставный капитал - 100 тыс. грн. Компания принадлежит кипрской UMG Holding Limited, которая входит в группу "СКМ". Конечный собственник новой фирмы - Ринат Ахметов. КЦРЗ, на котором расположится новое производство, также принадлежит «СКМ».Сульфат аммония - побочный продукт коксохимического производства, которым занимается металлургический холдинг Р.Ахметова "Метинвест".
Украинские аграрии импортируют около 90% потребляемого сульфата аммония. После того, как Кабмин запретил в декабре прошлого года ввоз этого продукта из России, основным поставщиком стала Беларусь («ГродноАзот» и «Белагроферт»).
С 2013 года использование сульфата аммония в среднем росло на 44% и достигло примерно 360 тыс. тонн в 2017 году. Кроме «Сумыхимпрома», этим производством в Украине занимаются «Grossdorf» и компания «Укртехнофос». Появление нового игрока ужесточит конкуренцию. Исходя из ее производственных планов, компания Р.Ахметова планирует занять почти треть рынка.
В 2018 году завод «Сумыхимпром» планирует произвести 163 тыс. тонн минеральных удобрений по давальческой схеме....
В 2017 году ПАО «Сумыхимпром» увеличило чистую прибыль в 2,76 раза, или на 3,601 млн грн, до 5,642 млн грн,...
Компании подпишут договор о переработке сырья, общая сумма которого возрастает почти до 2 млрд грн....
По результатам 2017 года ПАО «Сумыхимпром» произвело 120,4 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 37 тыс. тонн меньше, чем годом...
Харьковский апелляционный хозяйственный суд вернул дело по ПАО «Сумыхимпром» первой инстанции, где оставил жалобу Фонда госимущества без удовлетворения, а решение...