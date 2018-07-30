В центре Сум возле школы продолжают незаконное строительство Возле школы № 12 и гимназии № 1, находящихся в одном здании, продолжается так называемая реконструкция цветочного павильона в 5-этажный торговый центр.

Об этом сегодня утром написала директор школы № 12 Ирина Губская.

«SOS! SOS! SOS! Сегодня с 4.00 утра, несмотря на обещанния власти осуществить контроль за незаконным строительством и приостановить его, работы активно продолжились! Под школой появился почти законченный котлован. Как нам говорят, застройщики хотят построить одноэтажное сооружение: вместо временного - капитальное. А на самом деле - продолжают работы над пятиэтажным торговым центром под самой школой! А исполнительные органы совета знают обо всем этом, но как бы не замечают! Видимо, причина есть?» - спрашивает г-жа Губская в Фейсбуке.

Напомним: этой проблеме уже более года, она с периодичностью то вспыхивает снова, то затихает…