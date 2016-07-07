Флагшток в центре Сум подкрасят

Для этого с 14 по 15 августа Государственный флаг Украины, который развевается у фонтана «Садко», будет снят.
Как только ремонтно-малярные работы завершат, флаг снова вернут.
Красить флагшток будут специалисты КП «Спецкомбинат».
В связи с подготовкой к государственным праздникам в Сумах приведут в надлежащее эстетическое состояние флагштоки с государственной символикой....
В связи с подготовкой ко Дню Государственного Флага Украины и Дню Независимости будет снят Государственный флаг на флагштоке у фонтана...
Флагштоки, расположенные в центральной части города, покрасят....
В связи с подготовкой ко Дню Флага Украины и Дню Независимости в центре Сум будут обновлять флагштоки....
Об этом сегодня на своей странице в фейсбуке сообщил сумчанин Сергей Супрун....