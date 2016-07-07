Флагшток в центре Сум подкрасят В связи с подготовкой ко Дню Флага Украины и Дню Независимости в центре Сум обновят флагшток.

Для этого с 14 по 15 августа Государственный флаг Украины, который развевается у фонтана «Садко», будет снят.

Как только ремонтно-малярные работы завершат, флаг снова вернут.

Красить флагшток будут специалисты КП «Спецкомбинат».