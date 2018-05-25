Из-за похорон погибшего в АТО в Сумах ограничат движение транспорта Завтра, 16 августа, в Сумах временно ограничат движение транспорта в центральной части города.

Об этом говорится в распоряжении городского головы Александра Лысенко.

В документе указано, что ограничение движения транспорта связаны с проведением захоронения военнослужащего воинской части А 1476 Александра Буйвало.

В связи с этим транспорт не будет курсировать с 10:30 до 14:00 по ул. Г. Кондратьева от перекрестка «ул. Г. Кондратьева - ул. Гамалия» до перекрестка «ул. Г. Кондратьева - ул. 20 лет Победы»; по ул. 20 лет Победы от перекрестка «ул. Г. Кондратьева - ул. 20 лет Победы» до перекрестка «ул. 20 лет Победы - ул. Петропавловская».