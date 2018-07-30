Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:06146

В Тростянце пройдут соревнования по летнему биатлону

16-17 августа в Тростянце в дендропарке Нескучное пройдут всеукраинские соревнования по летнему биатлону среди юношей и девушек.

Программа проведения соревнований:

15 августа

16-00-17-30 - официальная тренировка

16 августа

Место проведения: Спортивная база "Нескучное"

9-00 - торжественное открытие соревнований

10-00 - старт соревнований

15-00 - завершение соревнований

17 августа:

Место проведения: объездная дорога по ул. Гришина

9-30 - старт соревнований;

13-00 - награждение победителей и торжественное закрытие соревнований.

Фото
Спорт Летний биатлон Тростянец
view counter

По тематике

08.08.2018 08:39

В Тростянце копы остановили пьяного мопедиста

Патрульные обнаружили водителя мототранспорта в состоянии опьянения, уровень которого почти в 13 раз превышал допустимую норму....

Сумские биатлонисты завершили чемпионат Украины с 5 медалями
06.08.2018 16:30

Сумские биатлонисты завершили чемпионат Украины с 5 медалями

5 августа в г.Сколе Львовской области на учебно-спортивной базе «Тысовец» завершился летний чемпионат Украины по биатлону среди юниоров....

У сумских биатлонистов две медали на чемпионате Украины
03.08.2018 09:10

У сумских биатлонистов две медали на чемпионате Украины

В Тысовце (Львовская обл.) продолжается чемпионат Украины по летнему биатлону среди юниоров....

Сумские биатлонисты стартовали на чемпионате Украины
02.08.2018 09:13

Сумские биатлонисты стартовали на чемпионате Украины

1 августа, в Тысовце (Львовская обл.) стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону среди юниоров....

01.08.2018 09:18

Сумские копы обнаружили авто в розыске

Патрулируя автодорогу Н-12 «Сумы - Полтава», в городе Тростянец, экипаж патрульных заметил автомобиль Subaru Legacy, который по приметам отвечал ориентированию...

Новости

Газета "ДС-экспресс": подписчики II полугодия 2018 года получили призы!
Вчера 11:50
Пропали вдова и дочь убитого Анатолия Жука (обновлено)
08.08.2018 16:26
Адвокат: полиция пытается повесить убийство Анатолия Жука на его вдову (видео)
07.08.2018 13:44
Анатолия Жука нашли застреленным (обновляется, + видео) 4
02.08.2018 20:43
В Сумах шаурму готовят неоформленные работники без санитарных книжек
Сегодня 15:16
Узбек пытался подкупить пограничников
Сегодня 14:46
Суд продлил меру пресечения экс-главе Хозсуда Сумской области
Сегодня 14:06
Спасатели, полицейские и медработники тренировались ликвидировать последствия ДТП
Сегодня 13:36
Памперсы от Кабмина: с 1 сентября всем новорожденным обещают бесплатные «пакеты малыша»
Сегодня 13:17
В Тростянце пройдут соревнования по летнему биатлону
Сегодня 13:06
На Сумщине будут судить предпринимателя, который во время ремонта переезда присвоил 150 тыс. грн
Сегодня 12:47
На пожаре погиб житель Сумщины
Сегодня 12:41
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.