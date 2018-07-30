В Тростянце пройдут соревнования по летнему биатлону

Программа проведения соревнований:
15 августа
16-00-17-30 - официальная тренировка
16 августа
Место проведения: Спортивная база "Нескучное"
9-00 - торжественное открытие соревнований
10-00 - старт соревнований
15-00 - завершение соревнований
17 августа:
Место проведения: объездная дорога по ул. Гришина
9-30 - старт соревнований;
13-00 - награждение победителей и торжественное закрытие соревнований.
Патрульные обнаружили водителя мототранспорта в состоянии опьянения, уровень которого почти в 13 раз превышал допустимую норму....
5 августа в г.Сколе Львовской области на учебно-спортивной базе «Тысовец» завершился летний чемпионат Украины по биатлону среди юниоров....
В Тысовце (Львовская обл.) продолжается чемпионат Украины по летнему биатлону среди юниоров....
1 августа, в Тысовце (Львовская обл.) стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону среди юниоров....
Патрулируя автодорогу Н-12 «Сумы - Полтава», в городе Тростянец, экипаж патрульных заметил автомобиль Subaru Legacy, который по приметам отвечал ориентированию...