Сумчан запрошують на презентацію книги поезій

Книга віршів вийшла в київському видавництві "Nebo BookLab Publishing".
Ця книга започатковує серію «Поезія21», яка «...своєю концепцією матиме на меті відобразити кілька характеристик сучасних текстів — побачити їх у часі і просторі, відкрити для нас по новому вже знані імена або представити читачеві нові, ще не знайомі».
Початок заходу о 17:00.
Вхід вільний.
Сергій Татчин — український поет і художник. Народився і мешкає у м. Вінниця. Автор 9 збірок лірики: «Дзен.UA» (2013), «Семисвічник» (2016), «Пташка» (2016), «Вінницька абетка» (2017), «#епістолярніхроніки» (у співавт., 2017), «Любити» (2018), «Місто на В» (2018), «Південний Пух» (2018); «Пташка Нова» (2018);публікацій у колективних виданнях, періодиці та мережі Інтернет.
Лауреат премій «Кришталева вишня» (2014), ім. М. Стельмаха (2016), ім. М. Коцюбинського (2017). ім. А.Бортняка (2018). Учасник низки літературних фестивалів та видавничих форумів.
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