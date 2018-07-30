В Шостке автомобиль врезался в столб

14 августа в 18:00 в Службу спасения «101» поступила информация от медработников о необходимости оказания помощи. По предварительным данным, в г. Шостка на ул. Кутузова произошел наезд на электроопору автомобиля ВАЗ-21063.
На место ДТП прибыло отделение дежурного караула 5-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, в помощи нуждался пассажир легковушки, которого зажало деформированными конструкциями. С помощью немеханизированного инструмента спасатели деблокировали мужчину из машины. Водителя и пассажира работники экстренной медицинской помощи доставили в больницу.
К операции привлекались 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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