В Шостке автомобиль врезался в столб Спасателям пришлось освобождать пассажира из искореженного авто.

14 августа в 18:00 в Службу спасения «101» поступила информация от медработников о необходимости оказания помощи. По предварительным данным, в г. Шостка на ул. Кутузова произошел наезд на электроопору автомобиля ВАЗ-21063.

На место ДТП прибыло отделение дежурного караула 5-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, в помощи нуждался пассажир легковушки, которого зажало деформированными конструкциями. С помощью немеханизированного инструмента спасатели деблокировали мужчину из машины. Водителя и пассажира работники экстренной медицинской помощи доставили в больницу.

К операции привлекались 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.