Спасатели, полицейские и медработники тренировались ликвидировать последствия ДТП 14 августа в г. Ахтырка прошли совместные учения подразделений Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Главного управления Национальной полиции в области и Центра экстренной (скорой) медицинской помощи.

Привлеченные службы отрабатывали действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с дорожно-транспортными происшествиями.

По тактическому замыслу, на перекрестке улиц Левченко и Петропавловской столкнулись два автомобиля - Mercedes-Benz и ЗАЗ. Силами отделения дежурного караула 6-й государственной пожарно-спасательной части было ликвидировано условное возгорание иномарки. После этого спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего мужчину из транспортного средства и вместе с врачами транспортировали его к медицинскому автомобилю.

В свою очередь оперативная группа Ахтырского отдела полиции организовала оцепление территории проведения аварийно-спасательных работ и осуществляла следственные действия на месте условной дорожной аварии.

Данные учения не только усиливают готовность пожарно-спасательных подразделений к действиям по назначению, но и предоставляют возможность отработать взаимодействие экстренных служб по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.