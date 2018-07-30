Спасатели, полицейские и медработники тренировались ликвидировать последствия ДТП

Привлеченные службы отрабатывали действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с дорожно-транспортными происшествиями.
По тактическому замыслу, на перекрестке улиц Левченко и Петропавловской столкнулись два автомобиля - Mercedes-Benz и ЗАЗ. Силами отделения дежурного караула 6-й государственной пожарно-спасательной части было ликвидировано условное возгорание иномарки. После этого спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего мужчину из транспортного средства и вместе с врачами транспортировали его к медицинскому автомобилю.
В свою очередь оперативная группа Ахтырского отдела полиции организовала оцепление территории проведения аварийно-спасательных работ и осуществляла следственные действия на месте условной дорожной аварии.
Данные учения не только усиливают готовность пожарно-спасательных подразделений к действиям по назначению, но и предоставляют возможность отработать взаимодействие экстренных служб по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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