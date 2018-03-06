Суд продлил меру пресечения экс-главе Хозсуда Сумской области

Такое решение принял судья Соломенского районного суда города Киева по результатам рассмотрения ходатайства прокурора САП о продлении меры пресечения, сообщает «Слово и Дело».
Прокурор просил суд продлить действие процессуальных обязанностей Коваленко, поскольку тот может скрываться от органов досудебного расследования, уничтожить вещественные доказательства, незаконно влиять на свидетелей и других фигурантов, а также препятствовать уголовному производству иным образом.
В свою очередь подозреваемый и его защитник против удовлетворения ходатайства возражали, утверждая о необоснованности подозрения. Кроме того, Коваленко указал, что во исполнение предыдущего постановления суда у него был изъят паспорт гражданина Украины, который находится у детектива, и он лишен возможности в настоящее время совершать какие-либо действия, связанные с использованием паспорта гражданина Украины.
Выслушав обе стороны, судья удовлетворил ходатайство частично. Так, на Коваленко возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; воздерживаться от общения с фигурантами; уведомлять о смене места жительства и сдать на хранение загранпаспорта.
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