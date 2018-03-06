Суд продлил меру пресечения экс-главе Хозсуда Сумской области Подозреваемому детективами НАБУ в получении неправомерной выгоды бывшему главе Хозяйственного суда Сумской области Александру Коваленко продлили действие четырех процессуальных обязанностей.

Такое решение принял судья Соломенского районного суда города Киева по результатам рассмотрения ходатайства прокурора САП о продлении меры пресечения, сообщает «Слово и Дело».

Прокурор просил суд продлить действие процессуальных обязанностей Коваленко, поскольку тот может скрываться от органов досудебного расследования, уничтожить вещественные доказательства, незаконно влиять на свидетелей и других фигурантов, а также препятствовать уголовному производству иным образом.

В свою очередь подозреваемый и его защитник против удовлетворения ходатайства возражали, утверждая о необоснованности подозрения. Кроме того, Коваленко указал, что во исполнение предыдущего постановления суда у него был изъят паспорт гражданина Украины, который находится у детектива, и он лишен возможности в настоящее время совершать какие-либо действия, связанные с использованием паспорта гражданина Украины.

Выслушав обе стороны, судья удовлетворил ходатайство частично. Так, на Коваленко возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; воздерживаться от общения с фигурантами; уведомлять о смене места жительства и сдать на хранение загранпаспорта.