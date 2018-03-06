Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:06134

Суд продлил меру пресечения экс-главе Хозсуда Сумской области

Подозреваемому детективами НАБУ в получении неправомерной выгоды бывшему главе Хозяйственного суда Сумской области Александру Коваленко продлили действие четырех процессуальных обязанностей.

Такое решение принял судья Соломенского районного суда города Киева по результатам рассмотрения ходатайства прокурора САП о продлении меры пресечения, сообщает «Слово и Дело».

Прокурор просил суд продлить действие процессуальных обязанностей Коваленко, поскольку тот может скрываться от органов досудебного расследования, уничтожить вещественные доказательства, незаконно влиять на свидетелей и других фигурантов, а также препятствовать уголовному производству иным образом.

В свою очередь подозреваемый и его защитник против удовлетворения ходатайства возражали, утверждая о необоснованности подозрения. Кроме того, Коваленко указал, что во исполнение предыдущего постановления суда у него был изъят паспорт гражданина Украины, который находится у детектива, и он лишен возможности в настоящее время совершать какие-либо действия, связанные с использованием паспорта гражданина Украины.

Выслушав обе стороны, судья удовлетворил ходатайство частично. Так, на Коваленко возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; воздерживаться от общения с фигурантами; уведомлять о смене места жительства и сдать на хранение загранпаспорта.

Право Александр Коваленко
view counter

По тематике

31.07.2018 15:02

НАБУ завершило расследование дела о взятке судье Хозсуда

Детективы НАБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего председателя, судьи Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко в...

28.07.2018 13:30

Судью сумского хозсуда подозревают по-новому

Судье хозяйственного суда в Сумской области Александру Коваленко изменили подозрение....

Адвоката, который «занес» взятку в деле судьи Коваленко, лишили лицензии
07.05.2018 12:34

Адвоката, который «занес» взятку в деле судьи Коваленко, лишили лицензии

За «занос» денег СБУшников судье Хозсуда Сумщины Александру Коваленко через посредника - арбитражного управляющего Александра Малеваного - Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры...

28.03.2018 15:41

Суд снял арест с зарплатной карточки экс-главы Хозсуда Сумской области

С зарплатной карточки бывшего главы Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко сняли арест....

06.03.2018 14:56

В Сумах закрыли дело главы Хозсуда по коррупции

Дело о коррупционном административном правонарушении закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения....

Новости

Газета "ДС-экспресс": подписчики II полугодия 2018 года получили призы!
Вчера 11:50
Пропали вдова и дочь убитого Анатолия Жука (обновлено)
08.08.2018 16:26
Адвокат: полиция пытается повесить убийство Анатолия Жука на его вдову (видео)
07.08.2018 13:44
Анатолия Жука нашли застреленным (обновляется, + видео) 4
02.08.2018 20:43
В Сумах шаурму готовят неоформленные работники без санитарных книжек
Сегодня 15:16
Узбек пытался подкупить пограничников
Сегодня 14:46
Суд продлил меру пресечения экс-главе Хозсуда Сумской области
Сегодня 14:06
Спасатели, полицейские и медработники тренировались ликвидировать последствия ДТП
Сегодня 13:36
Памперсы от Кабмина: с 1 сентября всем новорожденным обещают бесплатные «пакеты малыша»
Сегодня 13:17
В Тростянце пройдут соревнования по летнему биатлону
Сегодня 13:06
На Сумщине будут судить предпринимателя, который во время ремонта переезда присвоил 150 тыс. грн
Сегодня 12:47
На пожаре погиб житель Сумщины
Сегодня 12:41
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.