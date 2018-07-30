Сумчанина, которого несколько дней разыскивали родные, нашли повешенным Мужчину, которого несколько дней разыскивали в Сумах, нашли повешенным.

13 августа в районе озера Чеха нашли тело мужчины. Он полусидел под деревом, с синтетической веревкой на шее, тело уже начало разлагаться. Видимых телесных повреждений на нем не обнаружили, рядом была мужская барсетка, мобильный телефон, связка ключей, моток веревки, ножницы, банковские карточки, пишет Ваш шанс.

Как сообщили нам в ОК НУНП в Сумской области, личность мужчины установлена. Это 43-летний сумчанин, которого несколько дней разыскивали близкие. В полицию заявление о его исчезновении было подано 8 августа.