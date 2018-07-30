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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На пожаре погиб житель Сумщины

За сутки на пожарах погиб один человек, еще один – травмирован.

14 августа в 9:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по ул. Ялиновка в г. Кролевец. На место вызова прибыл дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, огонь охватил кровлю хозяйственной постройки и угрожал перекинуться на расположенный рядом жилой дом. В 10:00 спасателям удалось предотвратить опасность и локализовать возгорание. В 11:00 пламя полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 5 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара пострадал 75-летний отец хозяина дома. Пострадавшего с ожогами тела медработники доставили в больницу.

В этот же день в 15:00 от дежурного Недригайловского отдела полиции поступила информация об обнаружении на месте пожара в с. Беседовка тела погибшего человека. Пожарно-спасательные подразделения на тушение не вызывались. По предварительным данным, возгорание произошло в частном жилом доме. Погибшим оказался 48-летний сын хозяйки дома. На месте работала следственно-оперативная группа. По предварительным выводам специалистов, допустимой причиной возгорания стала неосторожность при курении.

С начала года на Сумщине огонь унес жизни 36 человек, против 26 - за аналогичный период 2017 года. Чтобы остановить страшную статистику спасатели призывают граждан проявить ответственность в соблюдении правил пожарной безопасности и быть максимально осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Пожар Смерть на пожаре
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