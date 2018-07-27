Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов) УК Украины.
В ходе следствия установлено, что руководитель ООО в декабре 2016 года года заключил договор подряда с КП «Конотопское трамвайное управление» о выполнении работ по объекту «Капитальный ремонт трамвайного переезда в г. Конотоп Сумской области».
В дальнейшем обвиняемый, зная, что работы в полном объеме не выполнены и не соответствуют объемам, указанным в проектно-сметной документации, составил заведомо ложные официальные документы о стоимости выполненных строительных работ и затрат, на основании которых на счет предприятия было перечислено 1 млн 90 тыс. грн.
Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач, согласно заключению комиссионной судебной строительно-технической экспертизы предприниматель завысил стоимость строительных работ на 150 тыс. грн. За содеянное ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
8 августа в г. Конотоп прошли совместные учения подразделений Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Главного управления Национальной...
Главным управлением Национальной полиции в Сумской области устанавливается личность мужчины и место его нахождения, который подозревается в совершении хулиганских действий,...
По результатам ревизии городского бюджета Конотопа установлено нарушений на сумму 4 миллиона 215 тыс. грн....
На Сумщине по подозрению в убийстве собственного сына задержан 63-летний мужчина, сообщает пресс-служба прокуратуры области....
Конотопской местной прокуратурой сегодня, 27 июля, сообщено о подозрении четырем задержанным накануне во время столкновений в сессионном зале Конотопского городского...