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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:47222

На Сумщине будут судить предпринимателя, который во время ремонта переезда присвоил 150 тыс. грн

Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, который присвоил почти 150 тыс. грн бюджетных средств.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов) УК Украины.

В ходе следствия установлено, что руководитель ООО в декабре 2016 года года заключил договор подряда с КП «Конотопское трамвайное управление» о выполнении работ по объекту «Капитальный ремонт трамвайного переезда в г. Конотоп Сумской области».

В дальнейшем обвиняемый, зная, что работы в полном объеме не выполнены и не соответствуют объемам, указанным в проектно-сметной документации, составил заведомо ложные официальные документы о стоимости выполненных строительных работ и затрат, на основании которых на счет предприятия было перечислено 1 млн 90 тыс. грн.

Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач, согласно заключению комиссионной судебной строительно-технической экспертизы предприниматель завысил стоимость строительных работ на 150 тыс. грн. За содеянное ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Конотоп Присвоение средств
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