Узбек пытался подкупить пограничников В международном пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.

Во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Одесса - Москва» пограничный наряд обнаружил гражданина Узбекистана, который превысил срок пребывания на территории Украины, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 203 КУоАП.

С целью непривлечения к административной ответственности и беспрепятственного пропуска через границу иностранец предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 500 гривен, на что получил категорический отказ.

Стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.