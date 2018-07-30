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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:4675

Узбек пытался подкупить пограничников

В международном пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.

Во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Одесса - Москва» пограничный наряд обнаружил гражданина Узбекистана, который превысил срок пребывания на территории Украины, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 203 КУоАП.

С целью непривлечения к административной ответственности и беспрепятственного пропуска через границу иностранец предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 500 гривен, на что получил категорический отказ.

Стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Право Взятка Пограничники
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