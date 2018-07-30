Узбек пытался подкупить пограничников

Во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Одесса - Москва» пограничный наряд обнаружил гражданина Узбекистана, который превысил срок пребывания на территории Украины, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 203 КУоАП.
С целью непривлечения к административной ответственности и беспрепятственного пропуска через границу иностранец предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 500 гривен, на что получил категорический отказ.
Стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
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