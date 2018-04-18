В Сумах шаурму готовят неоформленные работники без санитарных книжек

В ходе контрольных мероприятий установлено, что три работника допущены работодателями к изготовлению и продаже продуктов питания без заключения с ними трудовых договоров. Впрочем, именно в пищевой отрасли неоформленные работники - это не только грубое нарушение предпринимателями требований трудового законодательства, но и создание опасности для здоровья потребителей услуг этих субъектов. Ведь отсутствует какой-либо контроль за прохождением работниками обязательных периодических медосмотров. Поэтому, покупая, например, обед в этих заведениях общественного питания, потребителям следует задуматься над его качеством.
Инспекторы труда взяли соответствующие объяснения от работников предприятий, находящихся в производственных помещениях. Руководство швейных предприятий пренебрегло необходимостью сообщить в территориальный орган Государственной фискальной службы при принятии сотрудников на работу.
По результатам мероприятий государственного контроля составлены акты проверок с указанием выявленных нарушений. Сейчас предприятиям грозит привлечение к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Всего в январе-августе 2018 специалистами Гоструда проведено 152 инспекционных посещения предприятий Сумщины по оформлению трудовых отношений. Инспекторами труда выявлено 369 неоформленных работников.
Напомним, что согласно статье 265 Кодекса законов о труде Украины за допуск работника к выполнению работ без надлежащего оформления с ним трудовых отношений, работодатель несет ответственность в виде штрафа. Сумма штрафной санкции достигает тридцатикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. Поэтому пока предприятиям за каждого неоформленного работника придется уплатить в государственный бюджет 111 690 грн.
Наряду с этим за недопущение к проведению проверки в части выявления неоформленных работников предусмотрен штраф в стократном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения.
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