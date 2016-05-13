Памперсы от Кабмина: с 1 сентября всем новорожденным обещают бесплатные «пакеты малыша» В правительстве считают: социальный проект "Пакет малыша" призван помочь украинским семьям обеспечить новорожденных самыми необходимыми и вместе с тем высококачественными вещами. Кроме одежды и других важных для ребенка вещей, пакет будет содержать информационные материалы, которые помогут родителям в вопросах лучшего ухода за ребенком.

Как информирует Правительственный портал, приказом Министерства социальной политики Украины №1025 от 17.07.2018 "Некоторые вопросы предоставления единовременной натуральной помощи "пакет малыша" при рождении ребенка" определен детализированный перечень детских товаров общей стоимостью до 5 тыс. грн. для комплектования одноразовой натуральной помощи при рождении ребенка.

"Пакет малыша" является безвозвратной адресной социальной помощью и будет выдаваться по одному на каждого ребенка, а получить его смогут мать, отец, родственники или патронатный воспитатель новорожденного ребенка.

"Пакет будет предоставляться каждой семье при выписке из роддома, он поддержит материально и информационно, и станет серьезным подспорьем в первую очередь тем семьям, которые из-за сложного материального положения лишены возможности приобрести новорожденному ребенку качественные предметы ухода и одежды", - сказано в сообщении правительства.

Правительство обещает: уже с 1 сентября этого года украинские семьи при рождении ребенка получат набор из 25 вещей:

Подгузники одноразовые для новорожденных, от 2 до 5 кг, но не менее 94 штук в упаковке.

Салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенные, PH-нейтральные, без запаха и не менее 56 штук в упаковке.

Пеленка ситцевая, размер 80 x 95 см (допускается изменение размеров +/- 10%)

Пеленка фланелевая, размер 90 x 110 см (допускается изменение размеров +/- 10%)

Пеленка муслиновый, размер 70 x 70 см (допускается изменение размеров +/- 10%)

Пеленка многоразовая влагостойкая, размер 60 х 80 см (допускается изменение размеров +/- 10%)

Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 0 - 3 месяца

Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 3 - 6 месяцев

Боди с коротким рукавом:

размер 50 - 56 см

размер 56 - 58 см

Боди с длинным рукавом, трикотаж, стопроцентный хлопок:

размер 50 - 56 см

размер 56 - 58 см

Ползунки с закрытыми носками, стопроцентный хлопок:

размер 50 - 56 см

размер 56 - 58 см

"Человечки" (кмбинезон) с длинным рукавом и штанишками:

размер 50 - 56 см

размер 56 - 58 см

Носки, доля хлопка в изделии не менее 90%, размер 0 - 3 месяца

Термометр для воды

Термометр для тела электронный, с резиновым наконечником

Ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные), изготовлены из нержавеющей медицинской стали

Прокладки для лактации, не менее 60 штук в упаковке

Одеяло теплое / демисезонное, наполнитель - стопроцентный хлопок, внешняя ткань - также стопроцентный хлопок, размер 90 x 120 см (допускается изменение размеров +/- 10%)

Плед-одеяло, 100% трикотаж, хлопок, размер 60 x 80 см (допускается изменение размеров +/- 10%)

Матрац, состав по международным нормам, размер 42 x 70 Размер матраца (периметр) должен совпадать с размером (периметром) дна коробки-люльки

Полотенце махровое для купания уголком, размер 100 x 100 см (допускается изменение размеров +/- 10%), произведенный из натурального материала

Игрушка-погремушка развивающая, изготовленная из пластика с сертификатом, который позволяет использование детских игрушек, без мелких деталей

Крем с содержанием ланолина 100%

Жидкое мыло-шампунь детский с дозатором, универсальный, от 0 лет, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 мл

Весь комплект должен быть упакован в коробку-люльку из прочного картона, размер 43 × 70 × 27 см. Указанная коробка изготавливается из прочного гофрокартона с кашировкой и полноцветной печатью на дне и крышке коробки. А для укрепления конструкции в дно и боковые стенки должны быть приложены отдельные вставки.