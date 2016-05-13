Памперсы от Кабмина: с 1 сентября всем новорожденным обещают бесплатные «пакеты малыша»

Как информирует Правительственный портал, приказом Министерства социальной политики Украины №1025 от 17.07.2018 "Некоторые вопросы предоставления единовременной натуральной помощи "пакет малыша" при рождении ребенка" определен детализированный перечень детских товаров общей стоимостью до 5 тыс. грн. для комплектования одноразовой натуральной помощи при рождении ребенка.
"Пакет малыша" является безвозвратной адресной социальной помощью и будет выдаваться по одному на каждого ребенка, а получить его смогут мать, отец, родственники или патронатный воспитатель новорожденного ребенка.
"Пакет будет предоставляться каждой семье при выписке из роддома, он поддержит материально и информационно, и станет серьезным подспорьем в первую очередь тем семьям, которые из-за сложного материального положения лишены возможности приобрести новорожденному ребенку качественные предметы ухода и одежды", - сказано в сообщении правительства.
Правительство обещает: уже с 1 сентября этого года украинские семьи при рождении ребенка получат набор из 25 вещей:
Подгузники одноразовые для новорожденных, от 2 до 5 кг, но не менее 94 штук в упаковке.
Салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенные, PH-нейтральные, без запаха и не менее 56 штук в упаковке.
Пеленка ситцевая, размер 80 x 95 см (допускается изменение размеров +/- 10%)
Пеленка фланелевая, размер 90 x 110 см (допускается изменение размеров +/- 10%)
Пеленка муслиновый, размер 70 x 70 см (допускается изменение размеров +/- 10%)
Пеленка многоразовая влагостойкая, размер 60 х 80 см (допускается изменение размеров +/- 10%)
Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 0 - 3 месяца
Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 3 - 6 месяцев
Боди с коротким рукавом:
размер 50 - 56 см
размер 56 - 58 см
Боди с длинным рукавом, трикотаж, стопроцентный хлопок:
размер 50 - 56 см
размер 56 - 58 см
Ползунки с закрытыми носками, стопроцентный хлопок:
размер 50 - 56 см
размер 56 - 58 см
"Человечки" (кмбинезон) с длинным рукавом и штанишками:
размер 50 - 56 см
размер 56 - 58 см
Носки, доля хлопка в изделии не менее 90%, размер 0 - 3 месяца
Термометр для воды
Термометр для тела электронный, с резиновым наконечником
Ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные), изготовлены из нержавеющей медицинской стали
Прокладки для лактации, не менее 60 штук в упаковке
Одеяло теплое / демисезонное, наполнитель - стопроцентный хлопок, внешняя ткань - также стопроцентный хлопок, размер 90 x 120 см (допускается изменение размеров +/- 10%)
Плед-одеяло, 100% трикотаж, хлопок, размер 60 x 80 см (допускается изменение размеров +/- 10%)
Матрац, состав по международным нормам, размер 42 x 70 Размер матраца (периметр) должен совпадать с размером (периметром) дна коробки-люльки
Полотенце махровое для купания уголком, размер 100 x 100 см (допускается изменение размеров +/- 10%), произведенный из натурального материала
Игрушка-погремушка развивающая, изготовленная из пластика с сертификатом, который позволяет использование детских игрушек, без мелких деталей
Крем с содержанием ланолина 100%
Жидкое мыло-шампунь детский с дозатором, универсальный, от 0 лет, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 мл
Весь комплект должен быть упакован в коробку-люльку из прочного картона, размер 43 × 70 × 27 см. Указанная коробка изготавливается из прочного гофрокартона с кашировкой и полноцветной печатью на дне и крышке коробки. А для укрепления конструкции в дно и боковые стенки должны быть приложены отдельные вставки.
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