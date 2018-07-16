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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:46147

В Сумах открыли обновленный областной наркологический диспансер

Сегодня, 15 августа, торжественно открыли обновленный областной наркологический диспансер.

На сегодня в этом корпусе размещены: диспансерное отделение, где ведут прием врачи-наркологи, психиатры и практические психологи; кабинет заместительной терапии современная клинико-диагностическая лаборатория; кабинет медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркологического опьянения; дневной стационар.

В новом помещении работает 9 наркологов, 5 психиатров, 3 практических психолога и 2 врача лаборанта, укомплектованность штатных должностей составляет 90%, 79%, 80% и 100% соответственно.

«Для власти и врачей все больные одинаковы, имеют право на надлежащие условия и помощь. Этот диспансер в себе соединил специализированную больницу, психоневрологический диспансер, отделение, которые укомплектованы всем необходимым на 100% - теперь больные будут получать комплексное обслуживание в одном медицинском учреждении», - отметил во время торжеств глава Сумской  облгосадминистрации Николай Клочко.

«Происходит действительно неординарное событие не только для города, но и для области. Мы вводим в эксплуатацию корпус наркологического диспансера, который после реставрации капитально отремонтирован и готов принимать пациентов с психиатрическими расстройствами и наркологической зависимостью. Мы улучшили условия, как для медицинских работников, так и для больных. Реконструкция объекта проходила 2 года, на нее было выделено 3 млн гривен из областного бюджета», - отметил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко.

Общество Здравоохранение Наркодиспансер
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