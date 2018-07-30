Полицейские помогли вернуть похищенный ТВ-тюнер

К участковому обратился 57-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что из его дома украли телевизионный тюнер. В содеянном он заподозрил своего друга, который был частым гостем у него дома.
Правоохранители разыскали знакомого заявителя - 35-летнего местного, который уже попадал в поле зрения полиции. Он признался, что обокрал приятеля из-за нехватки денег. Похищенное продал знакомому, а деньги потратил на спиртное, сигареты и продукты питания.
Правоохранители уже нашли, изъяли и вернули владельцу его ТВ-тюнер. А в отношении его приятеля открыли очередное уголовное производство по признакам ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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