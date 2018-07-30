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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:39139

Полицейские помогли вернуть похищенный ТВ-тюнер

Находясь в гостях у своего товарища, 35-летний мужчина решил его обокрасть. Украл он телевизионный тюнер, который успел продать.

К участковому обратился 57-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что из его дома украли телевизионный тюнер. В содеянном он заподозрил своего друга, который был частым гостем у него дома.

Правоохранители разыскали знакомого заявителя - 35-летнего местного, который уже попадал в поле зрения полиции. Он признался, что обокрал приятеля из-за нехватки денег. Похищенное продал знакомому, а деньги потратил на спиртное, сигареты и продукты питания.

Правоохранители уже нашли, изъяли и вернули владельцу его ТВ-тюнер. А в отношении его приятеля открыли очередное уголовное производство по признакам ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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