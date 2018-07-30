Мошенники обманули жителей Сумщины на 120 тысяч За последние сутки мошенники пополнили свои карманы на 120 тыс. гривен. На этот раз их жертвами стали жительницы Сум и Шостки.

В полиции 55-летняя жительница Шостки рассказала, что на ее мобильный позвонил неизвестный. И голосом, похожим на голос ее сына, попросил денег на лечение. Мол, попал в больницу в тяжелом состоянии. Не проверив информацию и, даже, не позвонив сыну, женщина немедленно перечислила на указанный им номер банковской карточки 8000 гривен. На следующий день «сын» снова позвонил и попросил еще 1800 долларов США. Деньги собирали всей семьей, занимали у знакомых и родных, а затем перечисляли на тот же банковский счет. А уже через несколько часов выяснилось, что номер телефона находится вне зоны связи. И только тогда заявительница догадалась позвонить сыну. Тот оказался жив и здоров.

В этот же день 55-летняя сумчанка передала мошеннику 54 000 гривен. Сценарий, по которому «развели» потерпевшую, был достаточно известен - злоумышленник, который звонил, назвался работником полиции. Рассказал, что сын якобы совершил ДТП и предложил уладить вопрос за деньги.

Сегодня правоохранители делают все возможное, чтобы установить личности мошенников и привлечь их к ответственности. По данным фактам в полиции возбуждены уголовные производства.

Чтобы не пополнять список жертв аферистов, полицейские в очередной раз призывают граждан проявлять осмотрительность в общении с незнакомцами. Не впадать в панику, проверять полученную информацию от неизвестных, которые называются в телефонном разговоре родственниками, полицейскими, медицинскими, банковскими работниками и т.п. А при всех подозрительных случаях звонить на линию «102».