Мошенники обманули жителей Сумщины на 120 тысяч

В полиции 55-летняя жительница Шостки рассказала, что на ее мобильный позвонил неизвестный. И голосом, похожим на голос ее сына, попросил денег на лечение. Мол, попал в больницу в тяжелом состоянии. Не проверив информацию и, даже, не позвонив сыну, женщина немедленно перечислила на указанный им номер банковской карточки 8000 гривен. На следующий день «сын» снова позвонил и попросил еще 1800 долларов США. Деньги собирали всей семьей, занимали у знакомых и родных, а затем перечисляли на тот же банковский счет. А уже через несколько часов выяснилось, что номер телефона находится вне зоны связи. И только тогда заявительница догадалась позвонить сыну. Тот оказался жив и здоров.
В этот же день 55-летняя сумчанка передала мошеннику 54 000 гривен. Сценарий, по которому «развели» потерпевшую, был достаточно известен - злоумышленник, который звонил, назвался работником полиции. Рассказал, что сын якобы совершил ДТП и предложил уладить вопрос за деньги.
Сегодня правоохранители делают все возможное, чтобы установить личности мошенников и привлечь их к ответственности. По данным фактам в полиции возбуждены уголовные производства.
Чтобы не пополнять список жертв аферистов, полицейские в очередной раз призывают граждан проявлять осмотрительность в общении с незнакомцами. Не впадать в панику, проверять полученную информацию от неизвестных, которые называются в телефонном разговоре родственниками, полицейскими, медицинскими, банковскими работниками и т.п. А при всех подозрительных случаях звонить на линию «102».
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