В Сумах взялись за пандусы на главном переходе В Сумах по заказу департамента инфраструктуры продолжается устройство пандусов на тротуарах города ради удобства лиц с инвалидностью.

Сейчас выполняются работы по проспекту М.Лушпы, ул.Ильинская и ул. Набережная ул. р.Стрелки. Напомним: средний ремонт дороги ул. Набережная р. Стрелка на этом участке провели два года назад. Тогда о пандусах никто не позаботился.