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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:12271

В Сумах взялись за пандусы на главном переходе

В Сумах по заказу департамента инфраструктуры продолжается устройство пандусов на тротуарах города ради удобства лиц с инвалидностью.

Сейчас выполняются работы по проспекту М.Лушпы, ул.Ильинская и ул. Набережная ул. р.Стрелки.

Напомним: средний ремонт дороги ул. Набережная р. Стрелка на этом участке провели два года назад. Тогда о пандусах никто не позаботился.

Общество Пандусы
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