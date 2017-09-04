В Сумах взялись за пандусы на главном переходе

Сейчас выполняются работы по проспекту М.Лушпы, ул.Ильинская и ул. Набережная ул. р.Стрелки.
Напомним: средний ремонт дороги ул. Набережная р. Стрелка на этом участке провели два года назад. Тогда о пандусах никто не позаботился.
Ремонт двора на ул. Соборная, 32, инициированный мэром Сум Александром Лысенко, проходит с нарушением строительных норм....
В Сумах многоэтажки, где живут колясочники, за счет городского бюджета оборудуют входными пандусами....
Во время заседания коллегии облгосадминистрации обсуждалось состояние обеспечения беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к объектам физического окружения на территории Сумской...
В Сумах создают безбарьерную среду для лиц, передвигающихся с помощью колесных кресел....
Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение заняться обустройством тротуарных пандусов....