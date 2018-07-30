В Сумах троллейбусы не будут ездить по Троицкой

В связи с проведением аварийного разрытия работниками ООО «Сумытеплоэнерго» на ул. Троицкая, в четверг, 16 августа, с 9:00 утра и до полного завершения ремонтных работ будет ограничено движение троллейбуса №3, сообщили в КП «Электроавтотранс».
ДТП, произошедшее возле школы № 15 делает невозможным движение электрического транспорта в направлении ул. Роменская....
По сообщению администрации КП «Дорремстрой», во вторник, 14 августа, будут продолжены работы по восстановлению дорожного покрытия по ул. Роменская в...
Водители сумских троллейбусов, несмотря на постоянные просьбы мэра Сум Александра Лысенко, ездят, как им вздумается......
В связи с проведением ремонта дорожного покрытия по ул. Роменская, троллейбус № 5 с 13:00 до 15:00 будет разворачиваться на...
КП «Электроавтотранс» готовится к закупке новых троллейбусов на средства Европейского инвестиционного банка....