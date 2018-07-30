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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:54267

В Сумах троллейбусы не будут ездить по Троицкой

16 августа троллейбус № 3 не будет ездить на Троицкую.

В связи с проведением аварийного разрытия работниками ООО «Сумытеплоэнерго» на ул. Троицкая, в четверг, 16 августа, с 9:00 утра и до полного завершения ремонтных работ будет ограничено движение троллейбуса №3, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Общество Троллейбусы
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