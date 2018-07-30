В Сумах троллейбусы не будут ездить по Троицкой 16 августа троллейбус № 3 не будет ездить на Троицкую.

В связи с проведением аварийного разрытия работниками ООО «Сумытеплоэнерго» на ул. Троицкая, в четверг, 16 августа, с 9:00 утра и до полного завершения ремонтных работ будет ограничено движение троллейбуса №3, сообщили в КП «Электроавтотранс».