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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55167

Полицейские раскрыли 5 наркопреступлений

Злоумышленниками оказались конотопчанин, двое сумчан и двое жителей Сумского района, у которых полицейские обнаружили марихуану и опий ацетилированный.

Двух подозреваемых 32 и 23 лет обнаружили работники патрульной службы во время отработки города. Одного из них заметили по ул. Плодовой, другого - на ул. Ярослава Мудрого. При появлении полицейских они пытались изменить направление движения. А когда полицейские их проверили, оказалось, что те в карманах одежды хранили свертки с марихуаной и шприц с опием ацетилированным.

Еще двух «ценителей» марихуаны в возрасте 32 и 21 года, обнаружили в с. Могрица и у озера в с. Подлесновка Сумского района. Злоумышленники отдыхали, имея с собой марихуану весом на двоих более 50 г, которую изъяли местный участковый и оперативник.

А вот о 46-летнем жителе Конотопа, который может хранить наркотики, в полицию сообщили неравнодушные граждане. Во время проверки у него правоохранители изъяли шприц с опием ацетилированным, бутылку с растворителем, а также посуду для приготовления наркотиков с наслоением наркотических веществ.

Все изъятое работники полиции направили на экспертное исследование. В отношении всех фигурантов открыли уголовные производства по соответствующим частям ст.309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта», которая предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Наркотики
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