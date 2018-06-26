В Ромнах депутату сожгли гараж и машину

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.
«Сегодня был осуществлен поджог помещения на улице Киевская, которое было построено моим мужем. В результате пожара было повреждено имущество, полностью сгорел автомобиль, которым я пользовалась. Другой автомобиль удалось спасти с незначительными повреждениями. Поджог осуществляло двое - это четко видно на видео. Это связано с депутатской деятельностью и разоблачением на последних сессиях коррупционных схем должностных лиц, которые имею связи с криминалом. Так случилось, что это не первый поджог в городе, посты моего мужа об этом инциденте удаляют с чьими-то жалобами. Благодарю Бога, что взял деньгами. Были предупреждения относительно моего «поведения». Может, конечно, это и кому на радость, но знайте: долго так продолжаться не будет…», - написала депутат.
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