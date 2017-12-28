Жители Эспланады проголосовали за детсад, школу и парк

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.
«Первый консультативный опрос граждан не только в Сумах, но и в Украине, состоялся!
Более 20 встреч во дворах, сотни встреч с глазу на глаз, ежедневное общение с людьми.
И вот результат: всего за 14 дней нам удалось узнать мнение 2469 жителей Эспланады.
Мнение громады единодушно: обязательный детский сад, школа и парковая зона во время застройки центрального микрорайона.
Теперь слово за депутатами городского совета, которые должны утвердить результаты опроса.
Слово громаді - закон для власти!» - написал депутат.
В течение двух недель - с 1 по 14 августа - будут опрошены жители 32 многоэтажных домов микрорайона «Эспланада»....
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