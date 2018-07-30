После визита псевдосоцработницы, пенсионерка потеряла все свои сбережения Жительница Середина-Буды доверчиво впустила в свой дом незнакомку, которая представилась сотрудницей соцслужбы, а после ее ухода недосчиталась 13 тысяч гривен.

По словам 87-летней потерпевшей, вечером в дверь постучала незнакомая женщина и представилась сотрудницей соцслужбы. Когда же она пригласила ее в дом, та начала рассказывать, что в стране идет денежная реформа. За приятным разговорами заявительница даже не помнит, что именно гостя рассказывала, после чего и попросила принести ей стакан воды. А когда старушка вышла из комнаты, незнакомка в ее сумке нашла кошелек с деньгами и вытащила оттуда 13000 гривен. После этого, вежливо распрощавшись, ушла.

Сейчас по данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и ведут поиски злоумышленницы. А в полиции еще раз предостерегают от подобных незваных гостей и советуют не впускать незнакомцев в свой дом, ограничить с ними общение, а в случае их появления на пороге дома, проверять удостоверения. Соблюдайте элементарные меры безопасности, которые помогут уберечь вас от подобных злоумышленников, а ваши сбережения при этом останутся целыми и невредимыми, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.