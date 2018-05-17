Налоговая милиция в ювелирных магазинах Сум и Киева изъяла партию изделий стоимостью около 20 млн грн На основании постановлений суда проведены обыски в ювелирных магазинах Киева и Сум, по результатам которых изъято и передано на ответственное хранение 2498 ювелирных изделий ориентировочной стоимостью около 20 млн. грн.

Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области изъяли крупную партию ювелирных изделий, ввезенных в Украину из Турции вне таможенного контроля. В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины («Уклонение от уплаты налогов…») было установлено физическое лицо-предприниматель, который ввез из Турции в Украину вне таможенного контроля 51,6 кг ювелирных изделий из золота. Фигурант занимается розничной торговлей часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах, расположенных на территории Киева и Сумской области.