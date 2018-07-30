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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:5576

Полиция Сумщины советует, как предотвратить квартирные кражи

По статистике именно в период летних отпусков в несколько раз возрастает количество краж из квартир граждан. Поэтому чтобы уберечь жителей города и области от подобных злоумышленников, правоохранители дают рекомендации, как не стать их жертвой.

Только за последние сутки на линию «102» поступило шесть сообщений от жителей города и области, которые пожаловались на злоумышленников, которые обокрали их жилища. Пострадавшие пожаловались, что были похищены деньги, изделия из золота и другие ценные вещи. Однако установить подозреваемых удалось только в трех таких случаях.

«Активизация квартирных краж приходится именно на период летних отпусков, когда хозяева на длительное время оставляют квартиры или дома без присмотра и охраны, - отмечает Владимир Бабич, заместитель начальника ГУНП в Сумской области. - Однако, соблюдая элементарные правила безопасности, можно значительно уменьшить риск увидеть свою квартиру обобранной».

Чтобы уберечь граждан от таких злоумышленников, полиция советует не пренебрегать безопасностью своего имущества: закрывать двери, окна, форточки своего дома, когда уходите из дома или едете в отпуск. Не оставляйте ключи в почтовых ящиках, на дверной раме, под корзиной, и чтобы быть спокойными и не беспокоиться о возможности проникновения в вашу квартиру - устанавливайте, по возможности, системы сигнализации.

Воры обращают внимание на состоятельность потенциальной жертвы. Поэтому следует установить на окнах роллеты, или решетки, если живете на нижних этажах. Кроме того, когда к вам домой приходят незнакомые люди, представляются работниками коммунальных структур - обязательно просите их показать удостоверения, чтобы сознательно не впустить в дом преступника. Не храните в квартире в одном месте значительные суммы денег, ювелирные изделия и ограничьте круг лиц, которым известно о ценностях, которые у вас хранятся. Не выставляйте свои фотографии в соцсетях во время отдыха. Ведь именно через Интернет злоумышленники очень легко определяют, дома ли владелец. Поэтому если вас не будет дома несколько дней или недель, договоритесь с соседями, чтобы они следили за вашей квартирой. Попросите родственников, чтобы за время вашего отсутствия, хотя бы несколько раз в неделю, они навещали дома или квартиры, включали свет в комнатах в вечернее время суток.

Но если уж случилось так, что вы стали жертвой кражи, срочно вызывайте полицию или звоните на «102». Помните, чем быстрее Вы сообщите о совершении преступления, тем больше шансов задержать вора, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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