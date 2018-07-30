К убийству Анатолия Жука может быть причастна его жена

Об этом сегодня, 15 августа, сообщил первый заместитель председателя Нацполиции во время заслушивания промежуточных результатов работы следственно-оперативной группы по факту убийства жителя Сумской области. Сейчас женщину объявлен в розыск.
Вячеслав Аброськин сообщил, что полиция рассматривает несколько версий этого преступления. В частности, следователи рассматривают версию заказного убийства, а также через общественную деятельность погибшего.
«Также одна из версий - к убийству экс-депутата может быть причастна его жена. После первого допроса она исчезла, ее местонахождение неизвестно. Также исчезла ее дочь и водитель. Сейчас мы проводим активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения этих людей », - сообщил первый заместитель Председателя Нацполиции.
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