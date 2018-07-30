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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:17570

К убийству Анатолия Жука может быть причастна его жена

Это одна из рабочих версий, которую рассматривает следствие.

Об этом сегодня, 15 августа, сообщил первый заместитель председателя Нацполиции во время заслушивания промежуточных результатов работы следственно-оперативной группы по факту убийства жителя Сумской области. Сейчас женщину объявлен в розыск.

Вячеслав Аброськин сообщил, что полиция рассматривает несколько версий этого преступления. В частности, следователи рассматривают версию заказного убийства, а также через общественную деятельность погибшего.

«Также одна из версий - к убийству экс-депутата может быть причастна его жена. После первого допроса она исчезла, ее местонахождение неизвестно. Также исчезла ее дочь и водитель. Сейчас мы проводим активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения этих людей », - сообщил первый заместитель Председателя Нацполиции.

Право Анатолий Жук Анна Жук Вячеслав Аброськин Убийство
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