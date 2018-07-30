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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5354

В Сумах один из троллейбусных маршрутов временно не работает

В Сумах движение троллейбусного маршрута № 3 временно прекратили.

Об этом сообщают в горотделе транспорта, связи и телекоммуникационных услуг. Здесь информируют, что временные неудобства связанные с проведением ремонтных работ по устранению порыва тепловой сети по ул. Троицкой.

Движение троллейбусного маршрута № 3 будет приостановлено до завершения аварийных работ. Зато на троллейбусном маршруте № 4 количество подвижного состава будет увеличено до двух единиц.

Общество Троллейбусы
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