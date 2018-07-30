В Сумах один из троллейбусных маршрутов временно не работает

Об этом сообщают в горотделе транспорта, связи и телекоммуникационных услуг. Здесь информируют, что временные неудобства связанные с проведением ремонтных работ по устранению порыва тепловой сети по ул. Троицкой.
Движение троллейбусного маршрута № 3 будет приостановлено до завершения аварийных работ. Зато на троллейбусном маршруте № 4 количество подвижного состава будет увеличено до двух единиц.
16 августа троллейбус № 3 не будет ездить на Троицкую....
ДТП, произошедшее возле школы № 15 делает невозможным движение электрического транспорта в направлении ул. Роменская....
По сообщению администрации КП «Дорремстрой», во вторник, 14 августа, будут продолжены работы по восстановлению дорожного покрытия по ул. Роменская в...
Водители сумских троллейбусов, несмотря на постоянные просьбы мэра Сум Александра Лысенко, ездят, как им вздумается......
В связи с проведением ремонта дорожного покрытия по ул. Роменская, троллейбус № 5 с 13:00 до 15:00 будет разворачиваться на...