На сумской границе задержали старинные часы В пункте пропуска «Екатериновка» на украинско-российской границе работники Сумской таможни обнаружили в салоне автомобиля скрытые культурные ценности.

В зону таможенного контроля таможенного поста «Екатериновка» Сумской таможни в направлении «въезд» из Российской Федерации заехал легковой автомобиль. Россиянин, который управлял транспортным средством, скрыл от таможенного контроля старинные вещи. В технической нише акустической системы автомобиля таможенники обнаружили орден Отечественной войны, 2 часов «Omega» 1882 года изготовления с цепочками и ажурными крышками, часы «Omega» 1775 года изготовления в виде стеклянного шара диаметром 30 мм, двое часов «Omega» 1882 года изготовление в виде стеклянного шара.

Таким образом россиянин пытался переместить на таможенную территорию Украины предметы старины, скрывая их от таможенного контроля с использованием технических полостей транспортного средства - специально изготовленных хранилищ, затрудняющих обнаружение таких товаров. Относительно данных вещей, при перемещении через таможенную границу Украины, установлены ограничения.

Указанные действия имеют признаки нарушений таможенных правил, предусмотренных статьей 483 Таможенного кодекса Украины.