На Веретеновке отключили воду КП «Горводоканал» сообщает об устранении порыва на улице Веретеновская.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по адресу ул. Веретеновская, 1/16 сегодня, 16 августа, в 9:00 прекращено водоснабжение улиц Веретеновская, Ипподромная, проезда Спортивный и прилегающих улиц.

После завершения аварийных работ подача воды будет возобновлена.