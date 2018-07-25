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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:32114

На Веретеновке отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об устранении порыва на улице Веретеновская.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по адресу ул. Веретеновская, 1/16 сегодня, 16 августа, в 9:00 прекращено водоснабжение улиц Веретеновская, Ипподромная, проезда Спортивный и прилегающих улиц.

После завершения аварийных работ подача воды будет возобновлена.

Общество Отключение воды
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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