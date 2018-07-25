На Веретеновке отключили воду

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по адресу ул. Веретеновская, 1/16 сегодня, 16 августа, в 9:00 прекращено водоснабжение улиц Веретеновская, Ипподромная, проезда Спортивный и прилегающих улиц.
После завершения аварийных работ подача воды будет возобновлена.
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 200 мм по ул. Веретеновской, 1/16 ряд домов временно...
КП «Горводоканал» сообщает о ремонтно-аварийных работах по улице Ковпака....
КП «Горводоканал» сообщает о ликвидации порыва по улице Ковпака....
КП «Горводоканал» сообщает о ремонтно-аварийных работах по улице Гагарина....
КП «Горводоканал» сообщает о ликвидации порывов по улице Ковпака....