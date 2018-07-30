ПФК «Сумы» вышел в следующий раунд кубка Украины без борьбы

Причиной отмены является ликвидация харьковского клуба и снятие его с соревнований. Таким образом ПФК «Сумы» автоматически проходят в следующий круг. Жеребьевка третьего этапа состоится 31 августа.
А ближайшим домашним поединком будет матч 7-го тура первой лиги против СК «Днепр-1», который состоится 1 сентября. 18 августа «сумчане» сыграют в гостях против лидера первой лиги луцкой «Волыни».
Тем временем матч «Виктории» из Николаевки против «Мира» из Горностаевки пройдет 22 августа. Начало в 17.00.
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