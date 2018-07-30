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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:55151

ПФК «Сумы» вышел в следующий раунд кубка Украины без борьбы

Игра 2-го предварительного раунда кубка Украины по футболу между ПФК «Сумы» и харьковской «Коброй» не состоится.

Причиной отмены является ликвидация харьковского клуба и снятие его с соревнований. Таким образом ПФК «Сумы» автоматически проходят в следующий круг. Жеребьевка третьего этапа состоится 31 августа.

А ближайшим домашним поединком будет матч 7-го тура первой лиги против СК «Днепр-1», который состоится 1 сентября. 18 августа «сумчане» сыграют в гостях против лидера первой лиги луцкой «Волыни».

Тем временем матч «Виктории» из Николаевки против «Мира» из Горностаевки пройдет 22 августа. Начало в 17.00.

Спорт Виктория Николаевка Кубок Украины по футболу ПФК «Сумы» Футбол
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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