На Сумщине на взятке задержали старшего уполномоченного Госпенитенциарной службы Старший оперуполномоченный за 10000 гривен пообещал осужденному поспособствовать в условно-досрочном освобождении.

В Сумской области руководство военной прокуратуры Сумского гарнизона Центрального региона задержали старшего оперуполномоченного части Конотопского исправительного центра. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Следствие установило, что задержанный в течение мая-августа 2018 требовал от лица, которое отбывает наказание, неправомерную выгоду в размере 10000 гривен. В обмен на денежное вознаграждение, задержанный обещал посодействовать с подготовкой документов и направления их в суд для условно-досрочного освобождения.

8 августа 2018 года, под контролем правоохранительных органов, заключенный передал лицу первую часть денег в размере 4500 гривен. 15 августа 2018 подозреваемого задержали после получения им второй части денег в помещении Конотопского исправительного центра Государственной пенитенциарной службы Украины.

Неправомерную выгоду у задержанного было изъято во время задержания. Также, во время обыска по месту проживания задержанного, было изъято и первую часть взятки.

Задержание проводилось совместными усилиями с Управлением защиты экономики Нацполиции, а также со следователями Управления СБУ в Сумской области.

В данный момент задержанному объявленно об подозрении в преступлении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Получение взятки). В суд передано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.