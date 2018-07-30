Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:02241

Проводник поезда скрыл от контроля почти полсотни пар спортивной обуви

В железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили товары народного потребления, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля.

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничный наряд с помощью специального прибора в межпотолочном пространстве пассажирского купе обнаружил спортивную обувь в количестве около 50 пар.

Как выяснилось, таким образом переместить через границу товар пытался проводник этого поезда, 32-летний гражданин Молдовы.

Сейчас обнаруженный товар изъят. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Контрабанда Пограничники
view counter

По тематике

Вчера 18:04

Налоговая милиция в ювелирных магазинах Сум и Киева изъяла партию изделий стоимостью около 20 млн грн

На основании постановлений суда проведены обыски в ювелирных магазинах Киева и Сум, по результатам которых изъято и передано на ответственное...

Узбек пытался подкупить пограничников
Вчера 14:46

Узбек пытался подкупить пограничников

В международном пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность....

В пункте пропуска пограничники обнаружили холодное оружие
14.08.2018 15:54

В пункте пропуска пограничники обнаружили холодное оружие

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу кастета, который скорее...

13.08.2018 11:10

На Сумщине пограничники стреляли в контрабандистов

Пограничники с применением оружия задержали УАЗ с грузом товаров народного потребления....

10.08.2018 15:58

Украинка пыталась пересечь границу по поддельному документу

В пункте пропуска «Юнаковка» пограничники Сумского отряда задержали украинку, которая пыталась пересечь государственную границу по поддельному паспортному документу....

Новости

Газета "ДС-экспресс": подписчики II полугодия 2018 года получили призы! (фото)
14.08.2018 11:50
Ночью на Сумщине горел сеновал
Сегодня 16:52
Центры первичной медико-санитарной помощи Сум заключили договоры Национальной службой здоровья Украины
Сегодня 16:41
Мэру Сум указали на опасную подпорную стену под его окнами
Сегодня 15:58
В Конотопе отменена закупка работ за госсредства на сумму почти 13 млн грн
Сегодня 15:26
МОН пропонує для громадського обговорення проект нової редакції українського правопису
Сегодня 15:19
«Укрэнерго» в проекте инвестпрограммы предусмотрели почти 210 миллионов для Сумщины
Сегодня 14:44
Сумщина снова занимает восьмое место в рейтинге Минрегиона по формированию ОТГ
Сегодня 14:04
В Сейме нашли 27 снарядов
Сегодня 13:59
В Ахтырке поймали наркоагрария
Сегодня 13:34
Проводник поезда скрыл от контроля почти полсотни пар спортивной обуви
Сегодня 13:02
На Сумщине на взятке задержали старшего уполномоченного Госпенитенциарной службы
Сегодня 12:32
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.