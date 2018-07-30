Проводник поезда скрыл от контроля почти полсотни пар спортивной обуви

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничный наряд с помощью специального прибора в межпотолочном пространстве пассажирского купе обнаружил спортивную обувь в количестве около 50 пар.
Как выяснилось, таким образом переместить через границу товар пытался проводник этого поезда, 32-летний гражданин Молдовы.
Сейчас обнаруженный товар изъят. На правонарушителя составлены административные материалы.
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