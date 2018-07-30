«Укрэнерго» в проекте инвестпрограммы предусмотрели почти 210 миллионов для Сумщины Об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

«На сегодня в Украине очень остро стоит вопрос повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Одним из направлений работы Сумской облгосадминистрации является обсуждение и представление предложений по формированию новых тарифов, - отметил Николай Клочко. - К нам обратилось Государственное предприятие «НЭК «Укрэнерго» по открытому обсуждению проекта изменений тарифа на передачу электрической энергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями и проекта изменений в инвестиционную программу на 2019».

По его словам, облгосадминистрация неоднократно проводила совещания с руководством подразделения «Северная электроэнергетическая система» ГП «НЭК «Укрэнерго» по обсуждению составляющей тарифа на передачу электрической энергии. После детального изучения проекта тарифа, облгосадминистрация предоставила свои предложения и замечания, направленные в сторону уменьшения тарифа.

«Мы предоставили свои замечания и предложения относительно недопустимости увеличения тарифа на передачу электрической энергии на 2019 год до 17,034 коп./КВт-час по сравнению с существующим 5,62 коп.\КВт-час. Сейчас продолжаются обсуждения этого вопроса. Кроме того, облгосадминистрацией были внимательно рассмотрены проект структуры тарифа на передачу электрической энергии на 2018 год и предоставлены ГП «НЭК «Укрэнерго» обоснованные замечания по повышению тарифа на 2018 год. Руководство ГП «НЭК «Укрэнерго» согласилось на наши замечания и предложило уменьшить составляющую тарифа на 52,325 млн грн».

Что касается инвестиционной программы на 2019 года, то благодаря принципиальности и настойчивости со стороны Сумской ОГА, ГП «НЭК «Укрэнерго» увеличило финансирование на техническое переоснащение и реконструкцию объектов Сумского региона почти на 210 млн грн, что на 177 млн грн больше, чем в прошлом году.