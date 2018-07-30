В Сейме нашли 27 снарядов

Сообщение о взрывоопасных предметах в полицию поступило от жителей г. Конотоп, которые рассказали, что в реке Сейм, на расстоянии 2 км от с. Присеймье, они нашли 27 артиллерийских снарядов калибром 122 мм времен Второй мировой. Испугавшись, что найденное может взорваться, позвонили правоохранителям.
На места происшествий сразу выехали сотрудники полиции и сотрудникам службы гражданской защиты управления ГСЧС Украины. У обнаруженных боеприпасов выставили полицейскую охрану, и ждут работников саперных подразделений для дальнейшего их обезвреживания.
Полиция и в дальнейшем обращается к гражданам с просьбой, быть крайне осторожными и соблюдать элементарные меры безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов. Не прикасайтесь к ним, не курите рядом и отойдите подальше от места, где они были найдены. И немедленно сообщите об этом, позвонив на «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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