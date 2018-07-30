Центры первичной медико-санитарной помощи Сум заключили договоры Национальной службой здоровья Украины

Заведения смогут финансироваться по новой модели (капитационной ставкой) уже с 1 октября 2018 года. Центры будут получать оплату за обслуживание пациентов, которые заключили декларации с врачами этого учреждения (так называемый «зеленый список»), а также за пациентов, которые еще не заключили деклараций, но закреплены за учреждением («красный список»).
За пациента из «зеленого» списка заведение сможет получить в год от 370 до 1480 грн, а пациента из «красного» списка - 240 грн.
За эти деньги пациенту бесплатно заведение обеспечит четкий перечень услуг: наблюдение за состоянием здоровья; консультации, базовый перечень анализов, диагностику и лечение наиболее распространенных болезней и патологических состояний; сопровождение хронических заболеваний, неотложную помощь; некоторые услуги паллиативной помощи, профилактические осмотры и вакцинацию; направление к врачу-специалисту в случае необходимости. За рецептами на лекарства, оформлением справок и больничных листов тоже нужно обращаться к семейному врачу, и он сделает это бесплатно. Гарантированный пакет услуг одинаков и для государственного медицинского учреждения, и для частного.
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