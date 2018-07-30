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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26141

В Конотопе отменена закупка работ за госсредства на сумму почти 13 млн грн

По принципиальной позиции прокуратуры отменена закупка работ за государственные средства на сумму почти 13 млн грн.

Конотопской местной прокуратурой при изучении вопроса о соблюдении отделом образования Конотопского городского совета действующего законодательства при проведении процедуры закупки работ по объекту «Реконструкция здания Конотопской гимназии» установлен ряд нарушений.

«На участие в торгах представлены предложения трех участников. По результатам электронного аукциона автоматической системой победителем определено ООО «Производственно-коммерческая фирма «Астера», следующим участником из наиболее экономически выгодным предложением было Компания «Донком». Однако предложения этих претендентов были отклонены из-за якобы несоответствия требованиям тендерной документации. Поэтому договор о закупке работ заключен с ООО «Строительный центр К» с ценовым предложением 12 млн 999 тыс. грн », - сообщил прокурор Конотопской местной прокуратуры Сергей Чухиля.

По мнению прокуратуры, процедура закупки подлежит отмене в судебном порядке из-за нарушения действующего законодательства. В частности, предложение победителя не соответствует требованиям тендерной документации, поскольку общество не подтвердило наличие соответствующего оборудования и материально-технической базы, а также у него отсутствует опыт выполнения аналогичных работ, что было обязательным условием.

Зато заказчиком безосновательно отклонено предложение частного предприятия в связи с неправильным предоставлением ему оценки, единственным основанием чего является «отсутствие действующего разрешения на выполнение работ повышенной опасности», при том, что указанный участник предоставил соответствующие действующие разрешения.

Учитывая имеющиеся нарушения, Конотопская местная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании недействительным и отмене заключенного договора на проведение работ по «Реконструкции здания Конотопской гимназии». Решением хозяйственного суда Сумской области от 16 августа 2018 года исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Госзакупки Конотоп
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