Ночью на Сумщине горел сеновал

16 августа в 2:55 на линию экстренного вызова "101" поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в с. Некрасово Глуховского района. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что горит сеновал, существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенный жилой дом и еще одну хозяйственную постройку. В 3:21 пожарным удалось предотвратить опасность и локализовать возгорание. Использовав на тушение 7 тонн воды, в 5:20 пламя полностью ликвидировали, потратив на тушение 7 тонн воды.
Всего на ликвидацию пожара было привлечено 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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