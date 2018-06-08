В Сумской колонии прошли тренировки в случае группового неповиновения Сегодня, 16 августа, в государственном учреждении «Сумская исправительная колония (№ 116)» проведены практические тренировки персонала по сигналу «Буря-1» - групповое неповиновение.

Тренировки прошли совместно с подразделениями воинской части №3051 Национальной гвардии Украины, Роты полиции особого назначения, Роты патрульной полиции особого назначения «Сумы» и руководства Главного управления Национальной полиции Сумской области.

В ходе обучения были отработаны совместные действия личного состава и бойцов групп быстрого реагирования учреждения и государственного учреждения «Сумской Следственный изолятор» при групповой неповиновении на территории прогулочных двориков ДИЗО, ПКТ. Также были отработаны строевые приемы в боевых порядках - «Цепь», «Монолит», «Вал», «Клин», «Рассечение толпы», «Кольцо», «Конвоирование», сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.