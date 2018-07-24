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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:27150

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 17 августа, ожидается жара.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха по городу ночью 14-16 С, днем столбик термометра достигнет 30-32 С.

Кроме того, спасатели предупреждают, что в ближайшие два дня, 17-19 августа, на большей территории Сумской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Общество Прогноз погоды
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