Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 17 августа, ожидается жара.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха по городу ночью 14-16 С, днем столбик термометра достигнет 30-32 С. Кроме того, спасатели предупреждают, что в ближайшие два дня, 17-19 августа, на большей территории Сумской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).