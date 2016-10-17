Сумчан приглашают на тайный рынок

Последние выходные лета надо отметить хорошей компанией и необычным времяпровождением. Согласны? Тогда наше событие для вас!
Мы объединим производителей всяких крутых вещей в Сумах и познакомим вас с ними на нашем благотворительном мини-рыночке.
Все пройдет в формате ненавязчивой атмосферы с развлечениями, музыкой, фото зоной, классной едой и напитками а также небольшой концертной программой вечером!
Это не просто рыночек, это целая тусовка! Класс? Тогда давай к нам!
Цели у нас две!
Первая - разнообразие сумской жизни крутыми событиями! Ведь так хочется чтобы в нашем городе происходили вдохновляющие мероприятия, куда можно сходить в выходной!
Вторая - благотворительность, давайте делать добро вместе!
Часть средств от продаж и все собранные деньги от входа будут перечислены на официальный счёт БФ "ДОБРОВДІІ".
Все подробности будут в постах мероприятия, но главное:
ждем вас 25-го и 26-го августа с 13:00.
Вход будет БЕСПЛАТНЫМ до 17:00, после 17:00 вход будет 20 грн для взрослых
Где? - спросите вы!
А мы ответим: “Где-то в самом центре нашего города!”.
Подписывайся и ты узнаешь за день где именно это будет!
А так же заполняйте гугл форму и получите напоминание за день и участвуйте в розыгрыше призов на базарчике, время розыгрыша сообщим позже, пишет организаторы.
За новостями можно следить в специальной группе в Фейсбуке.
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