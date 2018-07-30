Сумчане предлагают штрафовать перевозчиков мусора за зловонные лужи Сумчане предлагают контролировать и штрафовать перевозчиков ТБО за лужи, оставляемые мусоровозами.

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Контроль и штрафы за загрязнение города при вывозе бытовых отходов».

«Каждый год в августе город превращается в зловонную дыру. Все дороги залиты помоями, к мусорным бакам страшно подойти. Причина в том, что компании, которые занимаются вывозом мусора, очевидно, не хотят чаще опустошать и мыть машины. Между тем тариф на вывоз мусора они подняли.

Предлагается:

1. Обратиться в полицию с просьбой усилить контроль за загрязнением дорог в августе-сентябре во время «сезона арбузов». За загрязнение дорог предусмотрен штраф, но это почему-то игнорируется.

2. Расторгнуть договор на вывоз мусора с компаниями, которые пренебрегают чистотой вокруг мусорных баков и прилегающей к ним территории.

3. Провести новый конкурс на вывоз бытовых отходов, где предусмотреть более жесткие условия по уборке территории вокруг мусорных баков, а также герметичности баков автомобилей, из которых не имеет ничего выливаться, как сейчас.

4. Предусмотреть механизм контроля с высокими штрафами за ненадлежащее исполнение договора в части поддержания чистоты», - пишет автор петиции.

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