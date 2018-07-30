Пожарные тушили два масштабных возгорания За минувшие сутки пожарные дважды ликвидировали масштабные возгорания в жилом секторе.

15 августа в 17:42 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки по ул. Горького в пгт. Угроеды Краснопольского района. О пожаре сообщил хозяин, увидев дым из-под кровли хозяйственной постройки.

На место происшествия было направлено отделение очередного караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная команда пгт Угроеды.

Прибыв на вызов, пожарные установили, что происходит горение кровли сооружения и гаража, также пламя охватило стены зданий. Существовала угроза распространения огня на жилой дом. Для бесперебойной подачи воды пожарные автомобили пришлось дозаправлять от естественного водоема, который находился на расстоянии 1 км от очага горения.

В 18:07 пожар был локализован, а в 18:50, использовав на тушение 8 тонн воды, полностью ликвидирован.

В этот же день в 15:01 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в с. Михайловка Лебединского района. О происшествии сообщил случайный прохожий, который увидел дым из хозяйственной постройки.

На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что огнем охвачено хозяйственную постройку, существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенные хозяйственную постройку и жилой дом соседнего домовладения. В 15:17 пожар был ликвидирован, а в 16:40 - полностью ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 8 человек личного состава, также 2 единицы техники и 2 работника местной пожарной команды пгт Угроеды и добровольной пожарной команды с. Михайловка.