Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:45117

Пожарные тушили два масштабных возгорания

За минувшие сутки пожарные дважды ликвидировали масштабные возгорания в жилом секторе.

15 августа в 17:42 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки по ул. Горького в пгт. Угроеды Краснопольского района. О пожаре сообщил хозяин, увидев дым из-под кровли хозяйственной постройки.

На место происшествия было направлено отделение очередного караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная команда пгт Угроеды.

Прибыв на вызов, пожарные установили, что происходит горение кровли сооружения и гаража, также пламя охватило стены зданий. Существовала угроза распространения огня на жилой дом. Для бесперебойной подачи воды пожарные автомобили пришлось дозаправлять от естественного водоема, который находился на расстоянии 1 км от очага горения.

В 18:07 пожар был локализован, а в 18:50, использовав на тушение 8 тонн воды, полностью ликвидирован.

В этот же день в 15:01 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в с. Михайловка Лебединского района. О происшествии сообщил случайный прохожий, который увидел дым из хозяйственной постройки.

На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что огнем охвачено хозяйственную постройку, существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенные хозяйственную постройку и жилой дом соседнего домовладения. В 15:17 пожар был ликвидирован, а в 16:40 - полностью ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 8 человек личного состава, также 2 единицы техники и 2 работника местной пожарной команды пгт Угроеды и добровольной пожарной команды с. Михайловка.

Общество Пожар
view counter

По тематике

Сегодня 16:52

Ночью на Сумщине горел сеновал

Укрощая пожар на сеновале, пожарные спасли от уничтожения жилой дом и другую хозяйственную постройку....

Вчера 12:41

На пожаре погиб житель Сумщины

За сутки на пожарах погиб один человек, еще один – травмирован....

В Сумах горел мусор на контейнерной площадке
14.08.2018 17:22

В Сумах горел мусор на контейнерной площадке

Сегодня, 14 августа, на ул. Романа Атаманюка вспыхнул мусор возле контейнерной площадки....

Ночью пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
10.08.2018 14:55

Ночью пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

Сегодня, 10 августа, в 3:57 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Шевченко...

09.08.2018 14:32

Ночью сумским пожарным пришлось поработать

9 августа в 3:12 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре на территории частного домовладения по ул. Писаревской областного...

Новости

Газета "ДС-экспресс": подписчики II полугодия 2018 года получили призы! (фото)
14.08.2018 11:50
В Сумской колонии прошли тренировки в случае группового неповиновения
Сегодня 17:54
Пожарные тушили два масштабных возгорания
Сегодня 17:45
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 17:27
Ночью на Сумщине горел сеновал
Сегодня 16:52
Центры первичной медико-санитарной помощи Сум заключили договоры Национальной службой здоровья Украины
Сегодня 16:41
Мэру Сум указали на опасную подпорную стену под его окнами
Сегодня 15:58
В Конотопе отменена закупка работ за госсредства на сумму почти 13 млн грн
Сегодня 15:26
МОН пропонує для громадського обговорення проект нової редакції українського правопису
Сегодня 15:19
«Укрэнерго» в проекте инвестпрограммы предусмотрели почти 210 миллионов для Сумщины
Сегодня 14:44
Сумщина снова занимает восьмое место в рейтинге Минрегиона по формированию ОТГ
Сегодня 14:04
В Сейме нашли 27 снарядов
Сегодня 13:59
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.