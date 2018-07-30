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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:14180

На Сумщине поймали 8 воров

За прошедшие сутки полицейские разоблачили в кражах восемь жителей Тростянецкого, Лебединского, Ахтырского, Глуховского, Сумского районов и областного центра.

В Сумах правоохранители обнаружили и привлекли к уголовной ответственности сразу трех местных жителей, среди которых и 30-летняя женщина, которые решили улучшить свое материальное положение за счет краж. Они соблазнились на четыре радиатора отопления и бензопилу.

Еще двух злоумышленников обнаружили участковые офицеры полиции в Глуховском и Тростянецком районе. Там мужчины 30 и 21 лет «отблагодарили» хозяйкам домов, в которых жили, кражами. Один из них несколько месяцев из домохозяйства женщины воровал металлические изделия, другой - присвоил себе ноутбук и мобильный телефон.

В одном из сел Лебединского района двое приятелей «облюбовали» запчасти с трактора 55-летнего односельчанина, а 47-летний ахтырчанин покусился на банковскую карточку своего знакомого, со счета которой снял 400 гривен.

Работникам полиции удалось часть похищенного вернуть владельцам. А в отношении всех злоумышленников открыли уголовные производства по соответствующим частям ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За содеянное, в зависимости от тяжести преступления, им может грозить наказание до трех лет ограничения или лишения свободы до шестилетнего заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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