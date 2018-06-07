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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах из-за бегунов перекроют движение транспорта в центре

В воскресенье, 19 августа, в связи с проведением забега «Сумы - Новая Почта - полумарафон» в центральной части города ограничат движение транспорта.

Об этом говорится в распоряжении городского головы. В документе указано, что движение транспорта будет ограничено с 8:00 до 14:00.

В это время он не будет курсировать:

- на перекрестке «Покровская площадь - ул. Петропавловская - ул. Соборная»;

- по ул. Петропавловской от перекрестка «ул. Петропавловская - ул. Перекопская» до перекрестка «ул. Петропавловская - Покровская площадь - ул. Соборная» (кроме городского пассажирского транспорта);

по ул. Харьковской от перекрестка «ул. Харьковская - ул. Прокофьева - проспект им. М. Лушпы» до перекрестка «ул. Героев Сумщины - Покровская площадь - ул. Гагарина» (кроме городского пассажирского транспорта);

- по Покровской площади от перекрестка «Покровская площадь - ул. Кузнечная - ул. Кооперативная» до перекрестка «ул. Петропавловская - Покровская площадь - ул. Соборная» (кроме городского пассажирского транспорта);

- по Покровской площади (проезд со стороны Театральной площади) от перекрестка «ул. Гагарина - Покровская площадь» до перекрестка «Покровская площадь - ул. Петропавловская»;

- по ул. Г. Кондратьева от перекрестка «Покровская площадь - ул. Г. Кондратьева» до перекрестка «ул. Г. Кондратьева - ул. 20 лет Победы»;

- по ул. Гагарина от «перекрестка ул. Гагарина – ул. Академическая» до перекрестка «ул. Героев Сумщины - Покровская площадь - ул. Гагарина»;

- по ул. Героев Сумщины от перекрестка «ул. Героев Сумщины - Покровская площадь - ул. Гагарина» до перекрестка «ул. Троицкая - ул. Героев Сумщины»;

- по ул. Набережная р. Сумки от перекрестка «ул. Набережная р. Сумки - проспект Шевченко» до перекрестка «ул. Набережная р. Сумки - ул. Героев Сумщины»;

- по ул. Троицкой от перекрестка «ул. Леваневского - ул. Троицкая - ул. Ивана Харитоненко» до перекрестка «ул. Троицкая - ул. Героев Сумщины»;

- по ул. Леваневского от перекрестка «проспект Т. Шевченко - ул. Леваневского - Привокзальная площадь» до перекрестка «ул. Леваневского - ул. Троицкая - ул. Ивана Харитоненко».

Общество Ограничение движения
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